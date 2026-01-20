Екатерина Александрова из России и Винус Уильямс из США не смогли пройти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

Екатерина Александрова globallookpress.com

В стартовом матче их соперницами стали Эмилиана Аранго из Колумбии и француженка Эльза Жакемо. Встреча завершилась поражением россиянки и американки со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Игра продолжалась 1 час 29 минут.

В следующем раунде Аранго и Жакемо встретятся с победительницами пары Маккартни Кесслер и Джессика Пегула из США, а также Габриэлой Дабровски и Луизой Стефани из Канады и Бразилии.