Россиянка Анастасия Захарова (103) не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Джессика Пегула globallookpress.com

Ее обидчицей стала американка Джессика Пегула (6), уверенно победившая со счетом 6:2, 6:1.

Соперницы были на корте чуть более часа. За это время Пегула сделала 9 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14.

У Захаровой 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге Пегуле будет противостоять соотечественница Маккартни Кесслер (36).