В финале теннисного турнира категории ATP-250 в новозеландском Окленде чех Якуб Меншик (18) переиграл в двух сетах аргентинца Себастьяна Баэса (39) со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Якуб Меншик globallookpress.com

Игра длилась 1 час 22 минуты. Меншик за это время сделал 16 эйсов, 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 5 заработанных за матч.

Баэс 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

В полуфинале чех обыграл венгра Фабиана Марожана (7:6, 4:6, 6:1), а Баэс был сильнее американца Маркоса Гирона (6:1, 6:4).