Завершились два четвертьфинала на турнире серии АТР-250 новозеландском Окленде.

Себастьян Баэс globallookpress.com

Аргентинец Себастьян Баэс (39) был сильнее первого сеяного Бена Шелтона (8) со счетом 7:5, 6:3.

Соперники были на корте 1 час 40 минут. Шелтон 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и взял 2 из 5 брейк-пойнтов.

Баэс не выполнил ни одного эйса при одной двойной ошибке и использовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.

В полуфинале Баэса ждет встреча с Маркусом Гироном (США).

Якуб Меншик (18) из Чехии победил француза Джованни Мпетчи Перрикара (63) — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Меншик 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.

Его соперник сделал 5 эйсов при двух двойных ошибках и использовал свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

Теперь Меншшика ждет встреча с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Элиот Спиццири (США).