Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выходе россиянки Мирры Андреевой в финал турнира WTA-500 в Аделаиде.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Естественно победа над Шнайдер важна для Мирры, потому что придает дополнительную уверенность. Она играет второй турнир в этом году. Аделаида даст ей эмоциональный подъём в преддверии Australian Open. После завершения сезона каждый испытывает дефицит игровой практики. Сейчас у Мирры он восполняется этими победами. Я так понимаю, парную комбинацию она не играет, поэтому силы тратить не будет. Победа будет важна, чтобы играть на должном уровне в Мельбурне», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Андреева в финале турнира в Аделаиде сыграет против Виктории Мбоко из Канады 17 января.

Australian Open — 2026 пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.