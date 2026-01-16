Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей готовности к Australian Open.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Победа в Брисбене была важной, но я чувствую, что работаю настолько хорошо, что даже если бы не стал чемпионом, всё равно приехал бы сюда, на Открытый чемпионат Австралии, с большой уверенностью в себе. У меня было время много тренироваться в межсезонье с новой командой, и я ощущаю, что сильно прогрессирую», — приводит слова Медведева Punto De Break.

Напомним, что Медведев является 13-й ракеткой мира и на старте Открытого чемпионата Австралии сыграет против Йеспера де Йонга.