Россиянка Мирра Андреева (8-я ракетка мира) в четвертьфинале теннисного турнира серии WTA-500 в Аделаиде легко разобралась с австралийской Майей Джойнт (32) — 6:2, 6:0.

Мирра Андреева globallookpress.com

Их матч продолжался всего 1 час 7 минут. Андреева сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов брейк-пойнтов.

Ее соперница не сделала в игре ни одного эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира Мирра сыграет другой россиянкой Дианой Шнайдер (23), которая ранее победила американку Эмму Наварро.