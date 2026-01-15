Вот как могут выглядеть пары 1/4 финала у мужчин с участием топ-8 посева:

Между собой Рублев и Хачанов могут пересечься в четвертьфинале.

В первом круге мэйджора россиянин Даниил Медведев сыграет с голландцем Йеспером де Йонгом, Андрей Рублев встретится с итальянцем Маттео Арнальди, соперником Карена Хачанова будет американец Алекс Михельсен.

Прошла официальная жеребьевка основной сетки в мужском одиночном разряде на Australian Open-2026.

