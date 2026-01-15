Прошла официальная жеребьевка основной сетки в мужском одиночном разряде на Australian Open-2026.
В первом круге мэйджора россиянин Даниил Медведев сыграет с голландцем Йеспером де Йонгом, Андрей Рублев встретится с итальянцем Маттео Арнальди, соперником Карена Хачанова будет американец Алекс Михельсен.
Между собой Рублев и Хачанов могут пересечься в четвертьфинале.
Соперники российских теннисистов в первом круге AO — 2026:
Даниил Медведев (11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды);
Андрей Рублев (13) — Маттео Арнальди (Италия);
Карен Хачанов (15) — Алекс Михельсен (США).
Соперники игроков из топ-10 рейтинга ATP:
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Адам Уолтон (Австралия);
Александр Бублик (Казахстан, 10) — Дженсон Бруксби (США);
Алекс де Минор (Австралия, 6) — Маттео Берреттини (Италия);
Александр Зверев (Германия, 3) — Габриэль Диалло (Канада);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Нуну Боржеш (Португалия);
Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Рафаэль Колиньон (Бельгия);
Тейлор Фриц (США, 9) — Валентен Руае (Франция);
Новак Джокович (Сербия, 4) — Педро Мартинес-Портеро (Испания);
Бен Шелтон (США, 8) — Уго Эмбер (Франция);
Янник Синнер (Италия, 1) — Юго Гастон (Франция).
Вот как могут выглядеть пары 1/4 финала у мужчин с участием топ-8 посева:
Карлос Алькарас (1) — Алекс де Минор (6);
Александр Зверев (3) (Даниил Медведев (11) — Феликс Оже-Альяссим (7) (Андрей Рублев (13);
Лоренцо Музетти (5) — Новак Джокович (4);
Бен Шелтон (8) — Янник Синнер (2).