Российская теннисистка Елена Приданкина, занимающая 189-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Елена Приданкина globallookpress.com

В полуфинале квалификационного турнира она потерпела поражение от австрийской спортсменки Лилли Таггер, которая занимает 154-ю строчку рейтинга. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 1:6 в пользу Таггер.

Матч длился 2 часа 23 минуты. Приданкина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Ее соперница, Лилли Таггер, сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Теперь Лилли Таггер предстоит сразиться за выход в основную сетку турнира с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди, которая занимает 131-е место в рейтинге.