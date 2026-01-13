Россиянка Алина Корнеева (211-я ракетка мира) не смогла пройти квалификационное сито на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в женском одиночном разряде.

Алина Корнеева globallookpress.com

В двух сетах она проиграла китаянке Чжосюань Бай (697) со счетом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Корнеева один раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок, и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

Чжосюань Бай выполнила один эйс при двух двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 8 заработанных за матч.

Таким образом, сейчас в квалификации Australian Open осталось 4 россиянки. Две из них (Татьяна Прозорова и Анастасия Гасанова) прошли первый круг.