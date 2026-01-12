Россиянка Анна Калинская (33-й номер мирового рейтинга) уверенно стартовала на теннисном турнире серии WTA-500 в австралийской Аделаиде.

Анна Калинская globallookpress.com

В первом круге турнира она разгромила румынку Елену-Габриэлу Русе (85) со счетом 6:0, 6:3.

Соперницы были на корте 1 час и 15 минут. За это время Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10.

У ее соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Калинскую ждет встреча с канадкой Викторией Мбоко (18).

