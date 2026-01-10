В полуфинале теннисного турнира серии WTA-500 в Брисбене (Австралия) лучшая теннисистка мира Арина Соболенко не оставила шансов чешке Каролине Муховой (20) — 6:3, 6:4.

Арина Соболенко globallookpress.com

Соперницы были на корте почти полтора часа. За это время Соболенко сделала 8 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

У ее соперницы 7 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 возможных.

В решающем матче Соболенко сразится с победительницей пары Джессика Пегула — Марта Костюк.