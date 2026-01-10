Вторым финалистом турнира серии WTA-500 в австралийском Брисбене стала украинка Марта Костюк (26-я ракетка мира).

Марта Костюк globallookpress.com

В полуфинале турнира она в двух сетах переиграла американку Джессику Пегулу (6) со счетом 6:0, 6:3.

Их встреча продолжалась всего 55 минут. За это время Костюк сделала 2 эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Пегула ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала два заработанных брейк-пойнта.

В финале турнира Костюк сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая в полуфинале переиграла Каролину Мухову из Чехии.