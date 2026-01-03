Американский теннисист Тейлор Фриц, занимающий шестое место в мировом рейтинге, уступил в матче группового этапа United Cup 2026. В игре группы А он проиграл представителю Аргентины Себастьяну Баэсу со счетом 6:4, 5:7, 4:6.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. За это время Фриц выполнил 23 эйса, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 3 брейк-пойнта из 11 попыток. Баэс отметился четырьмя эйсами, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

После двух матчей Аргентина укрепила свои позиции, одержав вторую победу в группе А на United Cup 2025, и обеспечила себе первое место. США теперь будет бороться с Испанией за вторую строчку в группе.