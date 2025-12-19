Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о перспективах россиянки Мирры Андреевой выиграть турнир Большого шлема в 2026-м году

Мирра Андреева globallookpress.com

«В женском теннисе у нас поинтереснее — он непредсказуем. Но есть явная перспектива у Мирры Андреевой. Думаю, она прибавит и может претендовать на "Большой шлем", если повезет. Хотя, может быть, потребуется еще годик-два, чтобы набрать силу и побеждать таких теннисисток, как Соболенко. На отдельных турнирах Мирра может вообще всех победить, но на нее уже настраиваются и пытаются поставить подножку. Ей просто нужно быть посмелее, побыстрее, тогда она оторвется», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Мирра Андреева по итогам года стала девятой ракеткой мира согласно рейтингу WTA.