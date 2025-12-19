Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления российские теннисисты в сезоне-2026.

Карен Хачанов globallookpress.com

«Даня Медведев может показать результат, Рублёв, мне кажется, совсем не раскрылся в этом сезоне, у него постоянные психологические качели. Карен Хачанов стабильно выступает, неплохо играет, но, как он сам сказал, его задача на следующий год — быть в десятке сильнейших.

Наши ребята способны показать результат лучше, нежели в этом году. Хотя то, где они сейчас находятся, это отличный результат. Мы можем желать появления ещё нескольких игроков от нашей страны, которые будут показывать такой же результат, но, к сожалению, таких предпосылок на сегодняшний день нет», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

По итогам 2025-го года Медведев занимает 13-е место в рейтинге ATP, что является лучшим результатом среди россиян