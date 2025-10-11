Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его пока все устраивает в работе с новым тренерским штабом.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Когда тебе 30, то нужен не тот, кто покажет тебе путь, а тот, кто поможет его снова найти. Сейчас то, что я нашел в Томасе и Рохане, просто замечательно. Мы веселимся и на корте, и вне его. Если им надо что-то мне сказать, то они не боятся этого сделать.

В решающие моменты в матче с Алексом де Минором мне удавалось хорошо играть под давлением. Я отлично бил по мячу и сам давил на де Минора. Второй сет был тяжелым, но я смог показать максимум в последних двух геймах.

Честно говоря, я ожидал подобных результатов, потому что я отлично играл в Пекине и подавал на выход в финал».

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае 29-летний Медведев победил Алекса де Минора (7-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:4. С октября его тренируют Томас Юханссон и Рохан Гетцке.