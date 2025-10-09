Представитель Монако Валентен Вашеро, занимающий 204-е место в мировом рейтинге, сенсационно обыграл датчанина Хольгера Руне (11-й в мире) в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае.

Валентен Вашеро globallookpress.com

Матч длился 2 часа 59 минут и завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Вашеро. Во время встречи Руне сделал 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти, тогда как Вашеро сделал семь подач навылет, одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Этот результат сделал Валентена вторым самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории турниров «Мастерс». В полуфинале он встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем и бельгийцем Зину Бергсом.