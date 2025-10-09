Третья ракетка мира Кори Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

Кори Гауфф globallookpress.com

Американка в двух сетах обыграла Чжан Шуай из Китая со счетом 6:3, 6:2.

Встреча Гауфф с Шуай продлилась 1 час и 1 минуту. В её рамках Кори три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Ухане Гауфф сразится с 57-й ракеткой мира, 37-летней немкой Лаурой Зигемунд.