Новак Джокович, пятая ракетка мира, пробился в полуфинал престижного турнира категории «Мастерс-1000» в Шанхае, одержав победу над бельгийцем Зизу Бергсом (44-я позиция в рейтинге ATP).

Новак Джокович globallookpress.com

Сербский теннисист выиграл матч со счетом 6:3, 7:5, проведя на корте 1 час 50 минут. В ходе встречи Бергс показал агрессивную подачу — 7 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Джокович, в свою очередь, был точнее в ключевых моментах: 6 эйсов, всего 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейка из 9 возможных, что и стало решающим фактором успеха.

В полуфинале Джокович встретится с Валентеном Вашеро из Монако, который в четвертьфинале неожиданно переиграл датского топ-игрока Хольгера Руне.