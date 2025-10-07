Сербский теннисист Новак Джокович отметил, что заставило ему согласиться выступить на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) в 2025 году.

Новак Джокович globallookpress.com

«Сильно ли мне помогает поддержка китайских болельщиков? Безусловно. Как я сказал на корте после своей последней победы, их поддержка мотивировала меня приехать в этом году и сыграть в Шанхае.

Эти первые два матча — свидетельство того, как меня здесь, в Китае в целом и в Шанхае в частности, принимают. Я очень благодарен и счастлив, что могу ощущать такую ​​атмосферу», — приводит слова Джоковича We love tennis.

На данный момент Джокович является 5-й ракеткой мира.