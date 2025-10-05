Итальянский теннисист Янник Синнер отказался от борьбы в матче 3-го тура «Мастерса» в Шанхае против голландца Таллона Грикспора.

Янник Синнер globallookpress.com

У Синнера (2-я ракетка мира) начались судороги в ногах. Теннисист смог покинуть площадку только при помощи врачей.

На момент остановки встречи Грикспор обыгрывал Синнера со счетом 2:1 (7:6 (7:3), 7:5, 3:2).

За весь матч Грикспор сделал 17 эйсов и реализовал 2 брейк-поинта из 3-х. Синнер допустил 2 двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

В 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае Грикспор сыграет против Валентена Вашеро из Монако (202-я ракетка мира).