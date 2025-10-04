В полуфинале «Мастерса» в Пекине чешка Линда Носкова (27) обыграла в напряженной игре американку Джессику Пегулу (7) со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (8:6), отыграв по ходу встречи три матчболла.

Линда Носкова globallookpress.com

Игра длилась 2 часа 29 минут. За это время Носкова выполнила 11 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Пегулы 6 эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В решающем матче на турнире Носкова сразится с еще одной американкой Амандой Анисимовой (4)