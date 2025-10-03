Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что досрочно закончила сезон. Спортсменка пропустила последние матчи 2025 года.

Анастасия Потапова globallookpress.com

«К сожалению, я была вынуждена сняться с двух последних турниров в этом сезоне из-за травмы, которую подхватила в Монреале в этом году. Может быть, я где-то не показывала этого, но продолжительные боли в правой кисти присутствовали постоянно с этого момента.

Мы приняли решение с командой взять немного больше времени в этом году, чтобы постараться залечить все травмы, чтобы следующий год был полноценным и удачным», — написала Потапова в соцсетях.

1 октября Потапова проиграла чешке Линде Носковой со счетом 2:6, 4:6.