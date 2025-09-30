Американская теннисистка Аманда Анисимова выиграла у чешки Каролины Муховой в четвертом круге турнира в Пекине.

Аманда Анисимова globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:2, 6:4 в пользу Анисимовой.

Анисимова сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. В активе Муховой шесть подач навылет, одна двойная ошибка и три из восьми выигранных брейк-пойнтов.

В следующем круге Анисимова сыграет с сильнейшей в паре Жасмин Паолини (Италия) — Мари Боузкова (Чехия).