Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек пожаловалась на насыщенный календарь матчей в WTA-туре.

Ига Свентек globallookpress.com

«Думаю, мы слишком много играем, календарь сумасшедший. Стараюсь разделить год на части сезона и пытаюсь сосредоточиться на том, что меня волнует. Удивляет, что ждет игроков после четырехнедельного предсезонного периода и восьми дней отпуска. Лучше всего идти шаг за шагом, потому что календарь суровый и сложный», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Прогнозы на теннис

Напомним, в третьем круге турнира в Пекине Свентек встретится с Камилой Осорио из Колумбии.