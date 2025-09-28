Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 4-й круг турнира в Пекине (Китай).

Кори Гауфф globallookpress.com

В 3-м раунде Гауфф одолела канадку Лейлу Фернандес (25-й номер рейтинга) со счетом 6:4, 4:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 47 минут.

Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17.

У Фернандес ни одного эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В 1/8 финала турнира в Пекине Гауфф сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Присцилла Хон (Австралия).