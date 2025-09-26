Американская теннисистка, третья ракетка мира Кори Гауфф высказалась о победе над россиянкой Камиллой Рахимовой (6:4, 6:0) во втором круге турнира в Пекине.

Кори Гауфф globallookpress.com

«Я довольна своей игрой. Рахимова с самого начала хорошо сыграла, а я привыкала к условиям. Но в целом, я считаю, матч прошёл хорошо.

У меня остались хорошие воспоминания с прошлого года. Надеюсь, и этот год запомнится хорошим», — сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В третьем круге турнира Гауфф сыграет с Лейлой Фернандес из Канады.