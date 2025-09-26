Казахстанский теннисист Александр Бублик (16-я ракетка мира) покидает турнир серии АТР-500 в Пекине.

Александр Бублик globallookpress.com

В первом круге он уступил в двух сетах французу Адриану Маннарино (60) — 3:6, 2:6.

Соперники были на корте 1 час. За это время Бублик выполнил 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 заработанных брейк-пойнтов. На счету Маннарино 8 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Маннарино ждет встреча с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).