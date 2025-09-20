ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей АндроновАлексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
  • 08:26
    • Свентек разгромила Крейчикова на турнире в Сеуле
  • 08:19
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Ханчжоу
  • 00:08
    • «Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Бетису» в матче Примеры
  • 21:50
    • СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
  • 21:24
    • «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Ханчжоу

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев (18-я ракетка мира) уверенно пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в китайском Ханчжоу

    Даиил Медведев
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Даиил Медведев

    Во втором круге турнира Медведев в двух сетах переиграл американца Нишеша Басавареддии (109) — 6:2, 6:3.

    Соперники были на корте 1 час 16 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Басаваредди выполнил один эйс при 6 двойных ошибках и выиграл свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

    Теперь в четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча между 79-й ракеткой мира Себастьяном Кордой из США и 196-м в рейтинге ATP китайцем У Ибином.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красные дьяволы» снова проиграют?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Реал» и забьет, и пропустит
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Бавария» продолжит сметать соперников
  • «Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры