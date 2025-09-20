Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Ханчжоу

Россиянин(18-я ракетка мира) уверенно пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в китайском Ханчжоу

Во втором круге турнира Медведев в двух сетах переиграл американца Нишеша Басавареддии (109) — 6:2, 6:3.

Соперники были на корте 1 час 16 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Басаваредди выполнил один эйс при 6 двойных ошибках и выиграл свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

Теперь в четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча между 79-й ракеткой мира Себастьяном Кордой из США и 196-м в рейтинге ATP китайцем У Ибином.