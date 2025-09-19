Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о плотном графике теннисистов.

Александр Зверев globallookpress.com

«Эта тема всплывает с тех пор, как я пришёл в тур и за последние месяцы ничего не изменилось. Наш график более плотный, чем когда-либо.

Лично я всегда считал, что теннисисты заслуживают и нуждаются в полноценном предсезонном периоде, когда можно тренироваться и готовиться ко всем аспектам игры, а также в отпуске перед этим, чтобы иметь возможность расслабиться. С нынешним календарём мы не можем позволить себе даже двух недель отдыха. Календарь слишком насыщенный и с огромной интенсивностью. Мы заканчиваем на Итоговом турнире АТР и сразу начинаем с турнира "Большого шлема" — так не может быть», — приводит слова Зверева Punto De Break.

В настоящий момент Зверев является третьей ракеткой мира.