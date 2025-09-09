Карлос Алькарас объяснил решение сняться с Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира, испанец, объяснил свое решение сняться с Кубка Дэвиса.

«Мне очень жаль, но у меня очень тяжелый сезон, как в психологическом, так и в физическом плане, с большим количеством матчей. У меня нет времени вернуться домой и как можно лучше подготовиться к Кубку Дэвиса. Думаю, это было бы слишком эгоистично, ведь другие игроки могут добиться большего», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Ранее 22-летний теннисист выиграл финал US Open, обыграв итальянца Янника Синнера со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Сейчас он берет короткий перерыв для восстановления сил и подготовки к оставшейся части сезона.