    Карлос Алькарас объяснил решение сняться с Кубка Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса Карлос Алькарас
    Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, объяснил свое решение сняться с Кубка Дэвиса.

    Карлос Алькарас
    Карлос Алькарас

    «Мне очень жаль, но у меня очень тяжелый сезон, как в психологическом, так и в физическом плане, с большим количеством матчей. У меня нет времени вернуться домой и как можно лучше подготовиться к Кубку Дэвиса. Думаю, это было бы слишком эгоистично, ведь другие игроки могут добиться большего», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

    Ранее 22-летний теннисист выиграл финал US Open, обыграв итальянца Янника Синнера со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Сейчас он берет короткий перерыв для восстановления сил и подготовки к оставшейся части сезона.

