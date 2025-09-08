Синнер: Старался изо всех сил, на большее я не способен

Итальянский теннисиствысказался о своем выступлении на Открытом чемпионате США.

«Старался изо всех сил, на большее я не способен. Поздравляю Карлоса и его команду — вы этого заслуживаете. Спасибо за поддержку. Я действительно горжусь собой и сезоном, который провожу. Мы продолжаем развиваться. Увидимся в следующем году, US Open», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Синнер проиграл в финале US Open испанцу Карлосу Алькарасу в четырех сетах.

Для 22-летнего Алькараса это шестая победа на «Больших шлемах» в карьере.