    Синнер: Старался изо всех сил, на большее я не способен

    Теннис ATP US Open Янник Синнер Карлос Алькарас
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своем выступлении на Открытом чемпионате США.

    Янник Синнер
    Янник Синнер

    «Старался изо всех сил, на большее я не способен. Поздравляю Карлоса и его команду — вы этого заслуживаете. Спасибо за поддержку. Я действительно горжусь собой и сезоном, который провожу. Мы продолжаем развиваться. Увидимся в следующем году, US Open», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

  • Алькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом»
  • В Нью-Йорке завершился заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  • Сегодня

    • Напомним, что Синнер проиграл в финале US Open испанцу Карлосу Алькарасу в четырех сетах.

    Для 22-летнего Алькараса это шестая победа на «Больших шлемах» в карьере.

