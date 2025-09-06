ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Джокович: Алькарас и Синнер сейчас слишком сильны

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Новак Джокович  Янник Синнер Карлос Алькарас
    Легендарный серб Новак Джокович рассказал, что обыграть нынешнего Карлоса Алькараса в полуфинале US Open-2025 было почти невозможно.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    «Я проиграл Алькарасу и Синнеру три из четырех полуфиналов. Они просто слишком сильны; они играют на очень высоком уровне. К сожалению, после второго сета у меня закончились силы. Примерно то же самое я чувствовал в этом году в матче с Янником. Мне очень, очень сложно играть с ними в пяти сетах, особенно после двух недель на турнире "Большого шлема".

    • Я доволен своим уровнем игры, но это физический аспект. Как я сказал после четвертьфинала, собирался как можно лучше подготовить свое тело, чтобы поддерживать темп как можно дольше, но этого оказалось недостаточно. К сожалению, на данном этапе карьеры я не могу это контролировать.

    Да, в будущем будет очень сложно победить Синнера и Алькараса в пяти сетах на турнирах "Большого шлема". Думаю, в трех сетах у меня было бы больше шансов. Несмотря ни на что, я не сдамся. Я буду продолжать бороться, постараюсь выйти в финал и побороться за еще один титул "Большого шлема". Но это будет очень трудная задача. Я все равно хочу играть в ТБШ в следующем сезоне.

    Прогнозы на теннис

    Это турниры, непохожие ни на один другой, это столпы нашего спорта, самые важные турниры. Но да, у меня больше шансов в матчах из трех сетов», — приводит L'Equipe слова Джоковича.

    В финале американского мэйджора Алькарас сыграет с первой ракеткой мира Янником Синером.

