Джокович: Алькарас и Синнер сейчас слишком сильны

Легендарный сербрассказал, что обыграть нынешнегов полуфинале US Open-2025 было почти невозможно.

«Я проиграл Алькарасу и Синнеру три из четырех полуфиналов. Они просто слишком сильны; они играют на очень высоком уровне. К сожалению, после второго сета у меня закончились силы. Примерно то же самое я чувствовал в этом году в матче с Янником. Мне очень, очень сложно играть с ними в пяти сетах, особенно после двух недель на турнире "Большого шлема".

Я доволен своим уровнем игры, но это физический аспект. Как я сказал после четвертьфинала, собирался как можно лучше подготовить свое тело, чтобы поддерживать темп как можно дольше, но этого оказалось недостаточно. К сожалению, на данном этапе карьеры я не могу это контролировать.

Да, в будущем будет очень сложно победить Синнера и Алькараса в пяти сетах на турнирах "Большого шлема". Думаю, в трех сетах у меня было бы больше шансов. Несмотря ни на что, я не сдамся. Я буду продолжать бороться, постараюсь выйти в финал и побороться за еще один титул "Большого шлема". Но это будет очень трудная задача. Я все равно хочу играть в ТБШ в следующем сезоне.

Прогнозы на теннис

Это турниры, непохожие ни на один другой, это столпы нашего спорта, самые важные турниры. Но да, у меня больше шансов в матчах из трех сетов», — приводит L'Equipe слова Джоковича.

В финале американского мэйджора Алькарас сыграет с первой ракеткой мира Янником Синером.