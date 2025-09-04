ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Свентек прокомментировала поражение от Анисимовой на Открытом чемпионате США

    Представительница Польши Ига Свентек отреагировала на поражение от американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале US Open.

    Ига Свентек
    Ига Свентек

    «Я понимала, что с такой игрой и такой подачей не смогу победить, особенно когда Аманда настолько агрессивно принимала. С задней линии я чувствовала себя хорошо, но подача стала решающим фактором. Она набирала больше очков за счёт своей подачи, а у меня временами были трудности с первым мячом, что давало ей шанс атаковать на приёме со второй. Это и стало ключевым моментом.

    На протяжении всего турнира я не слишком хорошо подавала, но сегодня она настолько качественно принимала, что именно это стало главной разницей. К тому же я вообще не отрабатывала подачу между матчами, так что нужно просто отпустить это и сосредоточиться на следующем турнире», — приводит слова Свентек Punto de Break.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В полуфинале турнира Анисимова встретится с японкой Наоми Осакой.

