Свентек прокомментировала поражение от Анисимовой на Открытом чемпионате США

Представительница Польшиотреагировала на поражение от американкив четвертьфинале US Open.

«Я понимала, что с такой игрой и такой подачей не смогу победить, особенно когда Аманда настолько агрессивно принимала. С задней линии я чувствовала себя хорошо, но подача стала решающим фактором. Она набирала больше очков за счёт своей подачи, а у меня временами были трудности с первым мячом, что давало ей шанс атаковать на приёме со второй. Это и стало ключевым моментом.

На протяжении всего турнира я не слишком хорошо подавала, но сегодня она настолько качественно принимала, что именно это стало главной разницей. К тому же я вообще не отрабатывала подачу между матчами, так что нужно просто отпустить это и сосредоточиться на следующем турнире», — приводит слова Свентек Punto de Break.

В полуфинале турнира Анисимова встретится с японкой Наоми Осакой.