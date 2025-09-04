ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду СилваМарк Гехи, Бернарду Силва и еще восемь звезд, которые рискуют стать свободными агентами
  • 00:59
    • Анисимова победила Свентек и пробилась в полуфинал US Open
  • 23:03
    • Оже-Альяссим пробился в полуфинал US Open
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
    Все новости спорта

    Оже-Альяссим: Самые большие испытания у меня впереди

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Алекс де Минор Феликс Оже-Альяссим
    Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о победе над Алексом де Минором и выходе в полуфинал US Open.

    Феликс Оже-Альяссим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Феликс Оже-Альяссим

    «Кажется, что прошло уже четыре года, хотя на самом деле это было чуть больше. Это были сложные несколько лет, но сейчас чувствую себя ещё лучше, что снова в полуфинале. Большое спасибо! Турнир действительно был потрясающим до сих пор, он ещё не окончен — впереди еще много тенниса и самые большие испытания впереди. Именно для этого живу, тренируюсь, так что я буду готов к своему матчу в пятницу», — заявил Оже-Альяссим в интервью на корте.

    Прогнозы на теннис

    Оже-Альяссим в полуфинале сыграет против победителя матча Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уэльс готов к холоду?
  • Казахстан — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команды настроены побеждать
  • «Челябинск» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нидерланды — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры