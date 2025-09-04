Оже-Альяссим: Самые большие испытания у меня впереди

Канадский теннисиствысказался о победе нади выходе в полуфинал US Open.

«Кажется, что прошло уже четыре года, хотя на самом деле это было чуть больше. Это были сложные несколько лет, но сейчас чувствую себя ещё лучше, что снова в полуфинале. Большое спасибо! Турнир действительно был потрясающим до сих пор, он ещё не окончен — впереди еще много тенниса и самые большие испытания впереди. Именно для этого живу, тренируюсь, так что я буду готов к своему матчу в пятницу», — заявил Оже-Альяссим в интервью на корте.

Прогнозы на теннис

Оже-Альяссим в полуфинале сыграет против победителя матча Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).