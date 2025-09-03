Заводников: 2026 год будет для Медведева определяющим

Российский комментаторвысказался о перспективах отечественного теннисиста

«С одной стороны, сейчас до конца сезона будут хардовые турниры, которые как раз умеет играть Даниил. С другой стороны, вопрос его ментального и физического состояния. Если между ним и Жилем что-то копилось, что его сковывало, то он сможет быстрее вернуться в форму и добрать очков. Если же это больше вопрос именно кондиций Даниила, то тут будет сложнее. Возможно, остаток сезон он потратит на поиск тренера, пробу чего-то нового.

Но моё мнение, что в этом году в топ-10 ему уже не попасть, но в 2026 все возможно. Этот год будет для него определяющим», — приводит слова Заводникова LiveResult.ru.

Прогнозы на теннис

В настоящий момент 29-летний Медведев является 13-й ракеткой мира.