    Заводников: 2026 год будет для Медведева определяющим

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский комментатор Владимир Заводников высказался о перспективах отечественного теннисиста Даниила Медведева.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    «С одной стороны, сейчас до конца сезона будут хардовые турниры, которые как раз умеет играть Даниил. С другой стороны, вопрос его ментального и физического состояния. Если между ним и Жилем что-то копилось, что его сковывало, то он сможет быстрее вернуться в форму и добрать очков. Если же это больше вопрос именно кондиций Даниила, то тут будет сложнее. Возможно, остаток сезон он потратит на поиск тренера, пробу чего-то нового.

    Но моё мнение, что в этом году в топ-10 ему уже не попасть, но в 2026 все возможно. Этот год будет для него определяющим», — приводит слова Заводникова LiveResult.ru.

    Прогнозы на теннис

    В настоящий момент 29-летний Медведев является 13-й ракеткой мира.

