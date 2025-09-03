Соболенко высказалась по поводу травмы Вондроушовой

Первая ракетка мираобратилась к чешской теннисистке, которая из-за травмы не смогла выйти на матч 1/4 финала US Open-2025.

«Мне очень жаль Маркету после всего, что произошло на этом турнире. Она показывала великолепный теннис.

Я хорошо понимаю, как ей сейчас непросто. Береги себя, Маркета! Жду твоего скорого возвращения», — написала Соболенко в соцсетях.

Вондроушова получила повреждение во время лёгкой разминки за два часа до игры и была вынуждена отказаться от матча с Соболенко. Уроженка Минска без борьбы прошла в полуфинал турнира, где её соперницей станет Джессика Пегула из США.