Анна Блинкова прошла в четвертьфинал травяного турнира WTA-250 в Истбурне

(69-я ракетка мира) вышла в четвертьфинал травяного турнира WTA-250 в Истбурне.

Во втором круге российская теннисистка уверенно обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сун (№46 WTA) со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 8 минут.

За это время Блинкова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных. Сун отметилась тремя эйсами, тремя двойными ошибками и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале Анна Блинкова встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания).