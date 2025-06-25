Анна Блинкова прошла в четвертьфинал травяного турнира WTA-250 в Истбурне

Анна Блинкова Фото: globallookpress.com
Во втором круге российская теннисистка уверенно обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сун (№46 WTA) со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 8 минут.
За это время Блинкова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных. Сун отметилась тремя эйсами, тремя двойными ошибками и реализовала один брейк-пойнт из двух.
В четвертьфинале Анна Блинкова встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания).