Медведев: Рад, что в итоге победил

Россиянинпрокомментировал свою победу над(7:6, 6:7, 6:4) в полуфинале турнира в Галле.

«Очень длинный матч, много всего хочется сказать. Я доволен уровнем — здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете. Но в третьем сете была та же история — как только я делал брейк, он внезапно начинал лучше принимать, лучше играть. Так что я доволен, что в третьем сете сыграл собраннее, отыграл брейк-пойнты.

Конечно, хотелось бы реализовать матчболы во втором сете. На первом я рискнул и ошибся. На втором решил играть помедленнее, дождаться его ошибки — но он провел отличный розыгрыш. Рад, что в итоге победил. Так что это не имеет значения», — сказал Медведев в интервью на корте.

В финале Медведев сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия).