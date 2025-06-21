2-й таймМамелоди Сандаунз — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джоб Беллингем«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Медведев: Рад, что в итоге победил

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Александр Зверев
    Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над Александром Зверевым (7:6, 6:7, 6:4) в полуфинале турнира в Галле.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Очень длинный матч, много всего хочется сказать. Я доволен уровнем — здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете. Но в третьем сете была та же история — как только я делал брейк, он внезапно начинал лучше принимать, лучше играть. Так что я доволен, что в третьем сете сыграл собраннее, отыграл брейк-пойнты.

    Конечно, хотелось бы реализовать матчболы во втором сете. На первом я рискнул и ошибся. На втором решил играть помедленнее, дождаться его ошибки — но он провел отличный розыгрыш. Рад, что в итоге победил. Так что это не имеет значения», — сказал Медведев в интервью на корте.

    В финале Медведев сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» соберется с силами и победит во втором туре?
  • «Интер» — «Урава». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Испанцы отправят домой английскую молодёжку
  • Испания (U21) — Англия (U21). Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Реал» обыграет «Пачуку», а минское «Динамо» не испытает проблем с соперником
  • Экспресс дня 22 июня. Прогноз и ставки
  • 4.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Интер — Урава
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Испания (U21) — Англия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.69
  • Экспресс дня 22 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Видад
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Актобе — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры