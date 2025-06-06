Венгрия — ШвецияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная ВенгрииВенгрия — Швеция. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:24
    • Постекоглу уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Алькарас: Побеждать таким образом — не самое приятное ощущение

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выходе в финал «Ролан Гаррос».

    Карлос Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас

    Напомним, что вторая ракетка мира обыграл Лоренцо Музетти из Италии (4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0).

    «Побеждать таким образом — не самое приятное ощущение. Музетти провёл потрясающий сезон на грунте. Он — один из немногих за последние 30 лет, кто смог дойти как минимум до полуфинала на всех ключевых турнирах на грунтовом покрытии.

    Желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он скоро поправится, и мы снова сможем наслаждаться его теннисом. Первые два сета были очень тяжёлыми — Лоренцо показывал великолепную игру.

    Победа во втором сете стала облегчением. Мне нужно было оставаться агрессивным и постоянно давить, чтобы не дать ему играть в свой теннис. Потом я начал видеть ситуацию на корте яснее», — сказал Алькарас в интервью на корте.

    Алькарас в финале сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России продолжит побеждать?
  • Россия — Нигерия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Итальянцы окажутся сильнее норвежцев?
  • Норвегия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Лукаку накидает сопернику целую корзину голов?
  • Северная Македония — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Норвегия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полпудников — Матмуратов
  • Бои
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гибралтар — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч США — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Альмерия — Реал Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Канада — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры