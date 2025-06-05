Зверев: Джокович по-прежнему способен удивлять

Немецкий теннисист, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, поделился впечатлениями от матча против, которому он уступил в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась победой 38-летнего серба в четырех сетах — 4:6, 6:3, 6:2, 6:3.

«Честно говоря, меня удивляет, что некоторые уже перестали воспринимать Новака как фаворита. Он обыграл Алькараса на Australian Open, сегодня одержал уверенную победу надо мной. Это серьезные достижения, независимо от возраста.

Важно понимать: он все еще способен играть на пределе и конкурировать с лидерами. Интересно будет посмотреть, как он восстановится после этой встречи. Матч получился тяжёлым для нас обоих, но Новак вновь показал класс. Его стоит уважать хотя бы за то, что он по-прежнему побеждает лучших», — заявил Зверев на пресс-конференции.

Прогнозы на теннис

В полуфинале турнира Джоковича ждет встреча с лидером рейтинга ATP Янником Синнером из Италии.