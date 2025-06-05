ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазизовШамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе
    Все новости спорта

    Зверев: Джокович по-прежнему способен удивлять

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Александр Зверев Новак Джокович 
    Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, поделился впечатлениями от матча против Новака Джоковича, которому он уступил в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась победой 38-летнего серба в четырех сетах — 4:6, 6:3, 6:2, 6:3.

    Александр Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев

    «Честно говоря, меня удивляет, что некоторые уже перестали воспринимать Новака как фаворита. Он обыграл Алькараса на Australian Open, сегодня одержал уверенную победу надо мной. Это серьезные достижения, независимо от возраста.

    Важно понимать: он все еще способен играть на пределе и конкурировать с лидерами. Интересно будет посмотреть, как он восстановится после этой встречи. Матч получился тяжёлым для нас обоих, но Новак вновь показал класс. Его стоит уважать хотя бы за то, что он по-прежнему побеждает лучших», — заявил Зверев на пресс-конференции.

    Прогнозы на теннис

    В полуфинале турнира Джоковича ждет встреча с лидером рейтинга ATP Янником Синнером из Италии.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Испания и Франция определить победителя за 90 минут?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Завоюет ли Узбекистан путёвку на ЧМ-2026?
  • ОАЭ — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Соболенко обыграет Свентек и впервые выйдет в финал Ролан Гаррос?
  • Соболенко — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Парагвай — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хиджиката — Болт
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  8.00
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры