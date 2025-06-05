Янчук: Мирра высоко взлетела и теперь все играют с желанием осадить молодую звезду

«В первую очередь, надо отметить соперницу. У нее хорошие данные, разнообразная игра, по оснащенности она вполне соответствует стандартам. Если не знать, какое место в рейтинге Буассон занимает, можно подумать, что как минимум в топ-50.
Кроме того, она играет у себя дома, трибуны ее поддерживают. Андреева же впервые столкнулась с такой напряженной психологической ситуацией. Пришлось играть не только против соперницы, но и против трибун. И она провела не лучший свой матч, а концовку и вовсе отдала без борьбы. Но поражение в каком-то смысле даже полезно.
Мирра взлетела высоко и теперь должна думать не только о том, как победить, но и о том, как не проиграть. Все бросаются на нее с огромным желанием осадить молодую звезду, играют остервенело и упорно. Мирре надо готовиться к таким матчам в будущем», — сказал Янчук изданию «ВсеПроСпорт».
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Напомним, Мирра вылетела в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, уступив 361-й ракетке мира Лоис Буассон (6:7, 3:6).