Янчук: Мирра высоко взлетела и теперь все играют с желанием осадить молодую звезду

Заслуженный тренер Россиивысказал особое мнение по поводу игрына «Ролан Гаррос» и особо отметил, что теперь на нее будут настраиваться все соперницы по-иному, а ей самой надо привыкнуть играть под мощным давлением трибун.

«В первую очередь, надо отметить соперницу. У нее хорошие данные, разнообразная игра, по оснащенности она вполне соответствует стандартам. Если не знать, какое место в рейтинге Буассон занимает, можно подумать, что как минимум в топ-50.

Кроме того, она играет у себя дома, трибуны ее поддерживают. Андреева же впервые столкнулась с такой напряженной психологической ситуацией. Пришлось играть не только против соперницы, но и против трибун. И она провела не лучший свой матч, а концовку и вовсе отдала без борьбы. Но поражение в каком-то смысле даже полезно.

Мирра взлетела высоко и теперь должна думать не только о том, как победить, но и о том, как не проиграть. Все бросаются на нее с огромным желанием осадить молодую звезду, играют остервенело и упорно. Мирре надо готовиться к таким матчам в будущем», — сказал Янчук изданию «ВсеПроСпорт».

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Напомним, Мирра вылетела в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, уступив 361-й ракетке мира Лоис Буассон (6:7, 3:6).