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  • 10:14
    • Джокович: Мне удалось справиться со всеми эмоциями
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    Джокович: Мне удалось справиться со всеми эмоциями

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Александр Зверев
    Серб Новак Джокович высказался о победе над немцем Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Ситуация на корте сильно отличалась с одной и другой стороны. Я много использовал укороченные удары, и думаю, что это отлично сработало против такого игрока, как Зверев. Мне удалось справиться со всеми эмоциями, которые я испытывал, чтобы выиграть матч. Я провёл идеальную игру.

    В 38 лет нелегко оставаться конкурентоспособным на этом уровне, но ради таких матчей стоит продолжать играть», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

    В полуфинале турнира Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером.

    На данный момент Джокович является шестой ракеткой мира.

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