Джокович: Мне удалось справиться со всеми эмоциями

Сербвысказался о победе над немцемв четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Ситуация на корте сильно отличалась с одной и другой стороны. Я много использовал укороченные удары, и думаю, что это отлично сработало против такого игрока, как Зверев. Мне удалось справиться со всеми эмоциями, которые я испытывал, чтобы выиграть матч. Я провёл идеальную игру.

В 38 лет нелегко оставаться конкурентоспособным на этом уровне, но ради таких матчей стоит продолжать играть», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером.

На данный момент Джокович является шестой ракеткой мира.