Мирра Андреева: Из-за волнения и давления стало немного сложнее

Российская теннисисткавысказалась о том, что французские болельщики поддерживали свою соотечественницуво время четвертьфинального матча «Ролан Гаррос».

«Нормально, что они поддерживали французского игрока. Я знала, что так и будет. Думаю, в первом сете я довольно хорошо с этим справлялась. Не особо обращала на это внимания, но, очевидно, из-за волнения и давления стало немного сложнее. Но в любом случае, думаю, что могу извлечь из этого урок», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 361-й ракетки мира.

В полуфинале Буассон сыграет против Кори Гауфф из США.