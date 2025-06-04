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    Мирра Андреева: Из-за волнения и давления стало немного сложнее

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, что французские болельщики поддерживали свою соотечественницу Лоис Буассон во время четвертьфинального матча «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Нормально, что они поддерживали французского игрока. Я знала, что так и будет. Думаю, в первом сете я довольно хорошо с этим справлялась. Не особо обращала на это внимания, но, очевидно, из-за волнения и давления стало немного сложнее. Но в любом случае, думаю, что могу извлечь из этого урок», — сказала Андреева на пресс-конференции.

    Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 361-й ракетки мира.

    В полуфинале Буассон сыграет против Кори Гауфф из США.

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