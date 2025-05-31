Александр Зверев обыграл Коболли и вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
В третьем круге он победил итальянца Флавио Коболли (26-я строчка в рейтинге) со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:1. Матч длился 2 часа 33 минуты.
За это время Зверев подал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. Коболли не подал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.
В следующем раунде Зверев встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».