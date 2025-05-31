Алькарас: В матче с Джумхуром мне пришлось немало потрудиться

Вторая ракетка мира испанецвысказался о победе над боснийцемсо счетом 6:1, 6:3, 4:6, 6:4 в третьем круге «Ролан Гаррос — 2025».

«Сегодня мне пришлось немало потрудиться, но я просто очень рад, что провёл с ним хороший матч. Мы оба показали отличный теннис, отличные розыгрыши, отличные очки, и нам понравилось, что все люди смотрели наш матч сегодня вечером, так что я просто благодарен им за это.

Первые два сета я контролировал себя, чувствовал себя великолепно, играл великолепно, затем, думаю, он тоже начал играть глубже и агрессивнее, и у меня поубавилось энергии. Тогда мне было действительно трудно себя растормошить, я должен был бороться и отдать всё, что у меня было внутри. Но я просто горжусь собой за то, что в итоге одержал победу», — приводит слова Алькараса пресс-служба «Ролан Гаррос».

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Алькарас сразится с американцем Беном Шелтоном.