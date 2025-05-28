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    Алькарас: Знаю, что Марожан любит укороченные удары

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче второго круга «Ролан Гаррос». Алькарас сыграет с Фабианом Марожаном из Венгрии.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я тренируюсь, чтобы изучить своих соперников. Знаю, что Фабиан любит укороченные удары. Так что, вероятно, сосредоточусь больше на этом и буду готовиться к ним.

    Постараюсь отправлять мячи так, чтобы ему было сложнее. Думаю, это будет битва укороченных ударов. Посмотрим. Это будет интересный матч», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

    Встреча состоится 28 мая и начнется не ранее 14:30 мск.

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    «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня, Алькарас выиграл соревнования в 2024 году.

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