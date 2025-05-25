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    Зверев: Мой уровень выше, чем был ранее

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев
    Немецкий теннисист Александр Зверев оценил свои шансы выиграть турнир «Большого шлема».

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Еще в детстве я мечтал о таких достижениях. Я не сомневался в себе, всегда думал, что буду очень хорош, буду побеждать на турнирах. Я хотел быть среди лучших, так и получилось. Мне не покорилось лишь одно достижение — победа на турнире "Большого шлема". Но, если честно, я чувствую, что сейчас ближе к этому, чем когда-либо. Мой уровень выше, чем он был», — цитирует Зверева Tennis Up to Date.

    Напомним, что 28-летний Зверев сейчас является третьей ракеткой мира. На предстоящем «Ролан Гаррос» его первым соперником будет Лернер Тин из США.

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