Беккер: Синнер быстро набрал форму

Известный в прошлом немецкий теннисист, победитель шести ТБШсчитает, что первая ракетка мира итальянецбыстро восстановил былую форму и уверенность в себе.

«Я был удивлен его уровнем, особенно учитывая, что грунт — не его лучшее покрытие. Я немного переживал за него в первом матче. Его сетка не казалась легкой, но он продолжал совершенствоваться. Теперь я думаю, что он твердо восстановил контроль над своим теннисом.

В матче четвертого круга с Серундоло для него было очень важно выиграть в двух сетах. С Руудом он поднял планку еще выше. Я посмотрел на статистику, и думаю, что это был лучший матч на грунте в его карьере. Я никогда не видел, чтобы он так играл на этом покрытии, хотя мячи были размером с дыню», — цитирует Беккера Ubitennis.

На прошлой неделе Синнер принял участие в турнире серии «Мастерс» в Риме после трехмесячного перерыва и до дошел до финала, где проиграл Карлосу Алькарасу.